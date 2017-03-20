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«المركزي»: عائد سندات الخزانة يواصل الصعود بسبب سيولة البنوك

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«المركزي»: عائد سندات الخزانة يواصل الصعود بسبب سيولة البنوك «المركزي»: عائد سندات الخزانة يواصل الصعود بسبب سيولة البنوك

التحرير

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كشفت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري، عن ارتفاع العائد على سندات الخزانة بنسبة تراوحت ما بين نحو 25 و32 نقطة أساس، ليسجل متوسط العائد على سندات أجل 5 سنوات نحو 17.1% خلال الأسبوع الماضى، في مقابل نحو 16.8% الأسبوع قبل الماضي.

وأشارت بيانات البنك إلى أن البنوك قدمت سيولة بقيمة بلغت نحو 780 مليون جنيه، لتغطية العطاء، بينما قبلت منها وزارة المالية نحو 350 مليون جنيه.

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كما ارتفع متوسط العائد على أذون أجل 10 سنوات إلى 17.14% خلال الأسبوع الماضي، في مقابل نحو 16.8%، وطرحت البنوك نحو 841.4 مليون جنيه بنحو 3.1 مرة من قيمة العطاء، فيما قبلت وزارة المالية منها نحو 458.7 مليون جنيه، كما عرضت نحو 250 مليون جنيه.

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التحرير

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