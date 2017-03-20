«المركزي»: عائد سندات الخزانة يواصل الصعود بسبب سيولة البنوك

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشفت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري، عن ارتفاع العائد على سندات الخزانة بنسبة تراوحت ما بين نحو 25 و32 نقطة أساس، ليسجل متوسط العائد على سندات أجل 5 سنوات نحو 17.1% خلال الأسبوع الماضى، في مقابل نحو 16.8% الأسبوع قبل الماضي.

وأشارت بيانات البنك إلى أن البنوك قدمت سيولة بقيمة بلغت نحو 780 مليون جنيه، لتغطية العطاء، بينما قبلت منها وزارة المالية نحو 350 مليون جنيه.

شاهد أيضا

كما ارتفع متوسط العائد على أذون أجل 10 سنوات إلى 17.14% خلال الأسبوع الماضي، في مقابل نحو 16.8%، وطرحت البنوك نحو 841.4 مليون جنيه بنحو 3.1 مرة من قيمة العطاء، فيما قبلت وزارة المالية منها نحو 458.7 مليون جنيه، كما عرضت نحو 250 مليون جنيه.