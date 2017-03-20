«المحافظين» يضع حلولًا لـ 7 مشكلات مزمنة على طاولة رئيس الوزراء

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أصدر حزب المحافظين برئاسة المهندس أكمل قرطام، بيانًا تضمن وضع 7 حلول لـ 7 مشكلات مزمنة وعاجلة من أجل الارتقاء بحياة المواطن.

وقال الحزب، في بيان له اليوم الإثنين، إنه فى إطار حرص حزب المحافظين على الارتقاء بحياة المواطن من أجل صالح الوطن، وتزامنًا مع اجتماع مجلس المحافظين مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ومن خلال الاستفسار والاستقصاء الجماهيري الذي قام به الحزب من رصد المشكلات والقضايا العاجلة التي تمس كافة محافظات الجمهورية، فقد وضع الحزب اليوم 7 مشكلات على طاولة رئيس الوزراء مرفق معها حلولها.

وأوضح البيان، أن الحزب وضع كافة المشكلات التى تأرق حياة المواطن والأزمات المزمنة التى لم تجد لها حلول حتى يومنا هذا على طاولة الحكومة، للبت فيها والتحرك السريع على أرض الواقع، وذلك بعد دراسة متأنية وعميقة، ومنها: "مشكلة تذليل العقبات التي تواجه المواطن ومصلحته والمتمثلة في سلطات المحافظ التي تمكنه من تحمل مسؤلياته بمنحه تفويضا من بعض الوزراء لتمكينه من المتابعة والمحاسبة سلبا وايجابا دون انتظار لقانون الادارة المحلية الجديد المتعثر صدوره، ولم يستثنَ التفويض من المسائلة والمحاسبة له".

وأشار الحزب إلى مشكلة المرور والعمل على حل مشكلة تكدس السيارات فى الشوارع وإقامة جراجات بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب احترام أماكن عبور المشاه وتغليظ العوبة على المخالف وإزالة الإشغالات المنتشرة على حرمة الطريق.

كما تطرق التقرير إلى مشكلة "التوكتوك"، لأن مصر بها حوالي 3 ملايين "توكتوك" بالمحافظات تعمل دون تراخيص بقيادة أطفال ويستلزم الأمر معالجة الموقف بشكل عاجل، بالإضافة إلي سيارات الركوب الصغيرة 7 ركاب التي تعمل على نقل الركاب وهي تحمل لوحات ملاكي، واستمرار عدم تقنينهم يكبد الاقتصاد خسائر كبيرة.

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كما لفت الحزب إلى مشكلة "المحال العامة"، التي تعمل دون ترخيص لعدم مطابقتها الشروط المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتي تهدر حال عدم تقنينها ملايين الجنهيات على الدولة.

وعن مشكلة "التخطيط العمراني" أشار الحزب إلى تجاوزات البناء والعشوائيات وتراخيص المباني وفقًا لما هو معمول بالدول المتقدمة.

كما تطرق الحزب إلى مشكلة "القطاع الزراعي" والتركيز على أزمة الأسمدة والتقاوي والتوسع فى الرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى.

وعرض الحزب ملف "النظافة وخدمات البنية التحتية"، فطالب بالإسراع فى نظافة الشوارع المهملة، وصيانة كشافات أعمدة الإنارة ودهاناتها والأرصفة، وقص وتهذيب الأشجار وزراعة الورود، وإزالة الإشغالات ورفع السيارات المتهالكة، وإزالة الإعلانات المخالفة.

كما عرض الحزب الملف الشائك على طاولة رئيس الوزراء وهو "مكافحة الفساد" من خلال تشديد الرقابة والحملات المفاجئة على الأسواق، على ان تكون بشكل دائم وليس وقتى مع التفعيل الصارم لمبدأ سيادة القانون على الجميع.