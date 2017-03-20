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«الإسكان»: الخميس آخر موعد لاستكمال سداد الـ20% للفائزين بـ «دار مصر»

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«الإسكان»: الخميس آخر موعد لاستكمال سداد الـ20% للفائزين بـ «دار مصر» «الإسكان»: الخميس آخر موعد لاستكمال سداد الـ20% للفائزين بـ «دار مصر»

التحرير

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قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، بأن الخميس المقبل الموافق 23/3/2017، هو آخر فرصة لاستكمال سداد الـ20% باقى مقدم الحجز، للفائزين بالقرعة العلنية التكميلية لوحدات "دار " للإسكان المتوسط، التى تم إجراؤها فى الفترة من 8 ديسمبر وحتى 18 ديسمبر.

وأضاف المهندس طارق السباعي، أن السداد يتم بفروع بنك التعمير والإسكان، خلال أيام العمل الرسمية من الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة 5 مساء.

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يذكر أن وزارة الإسكان كانت قد أعلنت مد مهلة سداد نسبة الـ20% باقى مقدم الحجز، للفائزين بالقرعة العلنية التكميلية لوحدات "دار مصر" للإسكان المتوسط، في 10 مارس الجاري، بعد انتهاء مهلة السدادا الماضية، وتبقى عدد من الفائزين لم يسددوا باقي قيمة مقدم الحجز.

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التحرير

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