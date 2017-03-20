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اليوم.. السيسي يستقبل الرئيس الفلسطيني أبو مازن

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اليوم.. السيسي يستقبل الرئيس الفلسطيني أبو مازن اليوم.. السيسي يستقبل الرئيس الفلسطيني أبو مازن

التحرير

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يستقبل اليوم الإثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، الذى وصل القاهرة أمس، تلبية لدعوة الرئيس.

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وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي للرئاسة، إن زيارة الرئيس الفلسطينى لمصر تأتى فى إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين حول مختلف القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما قبيل انعقاد القمة العربية القادمة فى الأردن يوم 29 مارس الجارى.
 
ومن المنتظر أن تتطرق المباحثات بين الجانبين إلى الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والأمنية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، والأفكار المتداولة بشأن سبل استئناف عملية السلام، لاسيما فى ضوء عضوية الحالية فى مجلس الأمن، والاتصالات التى تقوم بها مع الأطراف الإقليمية والدولية، بهدف توفير البيئة الداعمة لاستئناف عملية السلام، وتشجيع الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى على العودة إلى مائدة المفاوضات.

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التحرير

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