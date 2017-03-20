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برشلونة يكتب التاريخ في اللعب النظيف

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برشلونة يكتب التاريخ في اللعب النظيف برشلونة يكتب التاريخ في اللعب النظيف

التحرير

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طوال 28 مباراة بالدوري الإسباني، لم يحصل لاعبو نادي برشلونة على أي بطاقة حمراء أو التسبب في احتساب ركلة جزاء ضد الفريق، ليصبح أول فريق يحقق هذا الإنجاز منذ عام 1971، حسبما أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وتمكن فريقا ريال مدريد وبرشلونة من تحقيق هذا الرقم المميز في اللعب النظيف منذ 46 عاما، ولم يتحقق مجددا سوى هذا الموسم مع البرسا الذي تعرضت الفرق أمامه للطرد 6 مرات هذا الموسم.

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وتغلب برشلونة على فالنسيا، أمس، بنتيجة 4-2 في المباراة التي شهدت طرد لاعب الخفافيش مانجالا، ليواصل الضغط على المتصدر ريال مدريد بعد تقليص فارق النقاط بينهما إلى نقطتين مع وجود مباراة مؤجلة للفريق الملكي.

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التحرير

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