فيدرير السادس عالميا بعد التتويج بـ«إنديان ويلز»

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صعد اللاعب السويسري روجر فيدرير إلى التصنيف السادس عالميا، وذلك عقب تتويجه، أمس الأحد، ببطولة إنديان ويلز للأساتذة للمرة الخامسة، عقب تغلبه على مواطنه ستانيسلاس فافرينكا بمجموعتين دون رد بحصة 6-4 7-5.

وشهدت المراكز العشرة الأولى تغيرات كثيرة بدء من المركز الرابع، حيث لم تشهد المراكز الأربعة الأولى أي تغيير بعد احتفاظ البريطاني آندي موراي بصدارة التصنيف العالمي.

وفيما يلي التصنيف الجديد الصادر صباح اليوم:

1- آندي موراي 12,005 نقطة

2- نوفاك دجوكوفيتش 8,915 نقطة

3- ستانيسلاس فافرينكا 5,705 نقطة

4- كي نيشيكوري 4,730 نقطة

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5- ميلوس راونيش 4,480 نقطة

6- روجر فيدرير 4,305 نقطة

7- رافائيل نادال 4,145 نقطة

8- دومينيك تيم 3,465 نقطة

9- مارين سيليتش 3,420 نقطة

10- جو ويلفريد تسونجا 3,310 نقطة