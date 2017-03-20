ظهير أيسر مانشستر يونايتد يسعى للخروج من جحيم مورينيو

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يرغب الدولي الإنجليزي لوك شاو، الظهير الأيسر لفريق مانشستر يونايتد، في مغادرة صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك حسبما أفادت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وانضم صاحب الـ 21 عامًا، إلى مانشستر يونايتد في صيف 2014، قادمًا من ساوثهامتون مقابل 30 مليون جنيه استرليني.

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وأشارت الصحيفة إلى أن النجم الإنجليزي يرغب في الخروج مما وصفته بـ"جحيم" المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث شارك مع مانشستر يونايتد في 15 مباراة فقط بعدد دقائق لعب بلغ 1.159 دقيقة، في جميع المسابقات، من بينها 8 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويعد ظهير أيسر مانشستر يونايتد، محط أنظار العديد من الأندية الإنجليزي أبرزها ستوك سيتي، كريستال بالاس ونيوكاسل يونايتد.