موسكو تستدعي السفير الإسرائيلي بشأن غارة جوية على سوريا

لندن (بي بي سي)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، أنها استدعت السفير الإسرائيلي في موسكو، يوم الجمعة، للاحتجاج على غارة جوية إسرائيلية قرب مدينة تدمر السورية.

وكانت تقارير إسرائيلية أشارت، السبت إلى أن الخارجية الروسية استدعت السفير غاري كورين، يوم الجمعة، غداة اعتماده سفيرا لدى موسكو.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، قوله إن السفير غاري كورن استدعي لسؤاله بشأن الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على أهداف قرب تدمر السورية يوم الجمعة الماضية.

وأضاف بوغدانوف أن "موسكو ترغب في أن يكون خط الاتصال مع الجيش الإسرائيلي أكثر كفاءة بهدف تجنب حدوث سوء فهم".

وكان الجيش الاسرائيلي أكد، الجمعة الماضي، أن مقاتلاته الجوية شنت غارات على مواقع في سوريا، مستهدفة قوافل كانت تحمل أسلحة وعتادا لمقاتلي حزب الله اللبناني، حسب بيان الجيش الاسرائيلي.

وفي المقابل، أعلن الجيش السوري، يوم الجمعة، أنه أسقط طائرة إسرائيلية وأصاب أخرى، إلا أن الجيش الاسرائيلي نفى ذلك، مؤكدا فقط أن "القوات الحكومية السورية أطلقت عددا من الصواريخ على المقاتلات الاسرائيلية عندما عادت إلى المجال الجوي الاسرائيلي، دون تسجيل أي ضحايا أو خسائر"، كما أعلن أن نظام الدفاع الصاروخي "آرو" (السهم) قد اعترض صاروخا سوريا بنجاح.