ضبط عاطل سرق 22 شقة في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

ألقت قوات الأمن بالإسكندرية، القبض على عاطل لارتكابه جرائم سرقة 22 شقة سكنية بأحياء أول وثان المنتزه.

كانت معلومات قد وردت لضباط مجموعة مكافحة جرائم سرقات المساكن، بقيام "أ.م.ال" 35 عاما، عاطل، بارتكاب جرائم سرقات المساكن بدوائر وأقسام المدينة.

تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب 22 حادث سرقة لوحدات سكنية بدوائر أقسام شرطة أول وثان وثالث المنتزه، وضبط المسروقات.

حررت الشرطة محضرا بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه احتياطياً 4 أيام على ذمة التحقيق.