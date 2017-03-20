بالصور.. 19 إزالة لتعديات على النيل بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

تمكنت قوات الشرطة بالأقصر بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، برئاسة محمد سليمان، من إزالة 19 حالة تعد على نهر النيل بقرية جزيرة راجح.

قاد الحملة اللواء جمال إبراهيم، مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب، بالاشتراك مع إدارة حماية النيل.