نفوق 5400 دجاجة في حريق لشركة سعودية بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق نشب داخل شركة دواجن كبرى، تسبب في نفوق 5400 دجاجة دون إصابات بشرية.

تبلغ لمركز شرطة وادي النطرون نشوب حريق بالشركة الوطنية للدواجن، "قطاع خاص"، ملك شركة الراجحي السعودية، الكائنة بالطريق الدولى العلمين، دائرة المركز.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية، وتبين نشوب حريق داخل عنبر دواجن رقم 8 بمساحة 84م×14م كائن بالمحطة رقم 1، مكون من طابق واحد مبنى بالطوب مسقوف بالصاج، داخل الشركة المشار إليها، وتم السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات.

بسؤال "عبد الوهاب.ع.ع " 35 عاما - مهندس زراعي، مشرف المحطة، ومقيم البساتين مركز دمنهور، أرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي، وشرز بالدفاية الخاصة بالعنبر، وأضاف بنفوق 5400 دجاجة " بياضة " عمر 65 أسبوع، واحتراق معدات العنبر، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.