أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مريم عثمان " خبيرة التنمية البشرية " ... إكتساب المهارات والتخطيط -
السفيرة عزيزة - مريم عثمان ... الأفكار الإيحابية ممكن أن يكتسبها الشخص بنفسه أم يجب التوجه لمختص -
السفيرة عزيزة - متصلة لـ نهى بعد العزيز ... الراجل هو سبب الإكتئاب في كل حاجة -
السفيرة عزيزة - خمسة أشياء لتجديد طاقتك الإيجابية -
«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري -
فرمان جديد من إيناسيو للاعبي الزمالك -
«انتفاضة وفوز تاريخي وفك نحس».. ظواهر الجولة الـ24 من الدوري -
فيديو صاعقات القلوب يثير ضجة وغضب كبير ومحللون يؤكدون أن هناك لقطة فيه تكشف عن علاقة تنظيم داعش بدولة اسلامية -
عاجل .. الحماية المدنية تكشف حقيقة انفجارات بمدن 6 أكتوبر وتؤكد مشطنا المنطقة بالكامل -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

نفوق 5400 دجاجة في حريق لشركة سعودية بالبحيرة

Google+ Print
نفوق 5400 دجاجة في حريق لشركة سعودية بالبحيرة نفوق 5400 دجاجة في حريق لشركة سعودية بالبحيرة

مصراوي Masrawy

نفوق 5400 دجاجة في حريق

البحيرة – أحمد نصرة:
تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق نشب داخل شركة دواجن كبرى، تسبب في نفوق 5400 دجاجة دون إصابات بشرية.
تبلغ لمركز شرطة وادي النطرون نشوب حريق بالشركة الوطنية للدواجن، "قطاع خاص"، ملك شركة الراجحي ، الكائنة بالطريق الدولى العلمين، دائرة المركز.
انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية، وتبين نشوب حريق داخل عنبر دواجن رقم 8 بمساحة 84م×14م كائن بالمحطة رقم 1، مكون من طابق واحد مبنى بالطوب مسقوف بالصاج، داخل الشركة المشار إليها، وتم السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات.
بسؤال "عبد الوهاب.ع.ع " 35 عاما - مهندس زراعي، مشرف المحطة، ومقيم البساتين مركز دمنهور، أرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي، وشرز بالدفاية الخاصة بالعنبر، وأضاف بنفوق 5400 دجاجة " بياضة " عمر 65 أسبوع، واحتراق معدات العنبر، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.
تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
صراع البرلمان والقضاء يقترب.. هل تخطف السعودية «تيران وصنافير» من تحت القبة؟

صراع البرلمان والقضاء يقترب.. هل تخطف السعودية «تيران وصنافير» من تحت القبة؟

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية