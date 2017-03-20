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السجن المشدد 5 سنوات لمزارع بتهمة حيازة بندقيتين

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السجن المشدد 5 سنوات لمزارع بتهمة حيازة بندقيتين السجن المشدد 5 سنوات لمزارع بتهمة حيازة بندقيتين

مصراوي Masrawy

السجن المشدد 5 سنوات لمزارع

قنا – أبو المعارف الحفناوي:
عاقبت محكمة جنايات قنا، مزارعًا، بالسجن المشدد 5 سنوات، بعد ضبطه بحوزته بندقية آلية وأخرى خرطوش و86 طلقة نارية غير مرخصة.
تعود أحداث القضية إلى أغسطس 2016، عندما ألقت الأجهزة الأمنية بقنا، القبض على " عبده.ن.ن"، 48 عامًا، مزارع، بحوزته بندقية آلية وأخرى خرطوش و86 طلقة، بقرية المحروسة.
أخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، في هذه القضية التي حملت رقم 11027 جنايات قنا، المقيدة برقم 2628 لسنة 2016 كلي قنا، واحالتها إلى محكمة الجنايات، التي عاقبت في جلستها برئاسة المستشار عبدالفتاح أحمد الصغير، وعضوية المستشارين أيمن محمد طيطه و عماد سامي ورد خان، وسكرتارية محروس قراعة ومحمد حسني، بالسجن المشدد 5 سنوات.

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