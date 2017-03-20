إعادة فتح ميناء الغردقة البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

كتب - أشرف سويلم:

أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء الغردقة البحري بالبحر الأحمر، اليوم الإثنين، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، واستئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

وأضاف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينةBRIGHT HOPE، وعلى متنها 25 ألف طن فحم بترولي أخضر قادمة من الكويت لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الألومنيوم لصالح شركة مصر للألومنيوم.

وتم رفع درجة الاستعداد بالميناء لاستقبال الشحنة، وألزمت الهيئة، الشركة المستوردة، باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولى والحجري.

ويستعد الميناء اليوم لمغادرة العبارة "مسرة" وعلى متنها 490 راكبا و13 شاحنة و15 سيارة، والسفينة "غزالة" وعلى متنها 58 شاحنة و11 راكبا والسفينة "الحرية" وعلى متنها 76 شاحنة.