مباحث التموين تشن حملة على بقالي التموين بأوسيم

كتب - محمد شعبان:

شنَّ ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة على عددٍ من بقالي التموين بمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة؛ لمنع تهريب المواد التموينية إلى السوق السوداء.

وأسفرت الحملة بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط 4 أطنان سكر وزيت طعام مدعم.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.