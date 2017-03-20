5 وجوه جديدة بقائمة كوبر استعدادا لمعسكر برج العرب

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كتب- أحمد شحاتة وكريم أحمد

أعلن إيهاب لهيط مدير المنتخب الوطني، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، اختار 25 لاعبا للانضمام لمعسكر المنتخب ببرج العرب في الفترة من 23 - 28 مارس الجاري، تتخلله مباراة ودية مع منتخب توجو يوم 28 مارس.

وجاءت القائمة كالتالي..

- حراسة المرمى: عصام الحضري، شريف إكرامي، محمود عبد الرحيم "جنش"

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- الدفاع: أحمد فتحي، أحمد المحمدي، أحمد حجازي، سعد سمير، علي جبر، محمد عبد الشافي، كريم حافظ، عمرو طارق

خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، سام مرسي، عبد الله السعيد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، مصطفى فتحي، أحمد الشيخ، رمضان صبحي، عمرو جمال.

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا"، أمير عادل، عمرو جمال