مصرع ٥ أشخاص وإصابة ١٣ في حادث بكفر الشيخ
حادث تصادم بين سيارتين أجرة (1)
حادث تصادم بين سيارتين أجرة
حادث تصادم بين سيارتين أجرة (3)
كفر الشيخ - إسلام عمار:
لقي ٥ أشخاص مصرعهم، وأصيب ١٣ آخرون، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين أجرة، على طريق "كفر الشيخ - الحامول".
وكانت غرفة العمليات الرئيسية بهيئة الإسعاف بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، مدير الهيئة، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين أجرة، على طريق "كفر الشيخ - الحامول"، باتجاه قرية كفر دخميس، وأمام قرية الناصرية، ووقوع أعداد وفيات ومصابين.
وأكد عبد الله حلاوة، مسؤول الإعلام بهيئة الإسعاف بكفر الشيخ، إن الحادث أسفر عن مصرع ٥ أشخاص، وإصابة ١٣ آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام، من خلال ١٤ سيارة إسعاف، انتقلت إلى موقع الحادث.
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