أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مريم عثمان " خبيرة التنمية البشرية " ... إكتساب المهارات والتخطيط -
السفيرة عزيزة - مريم عثمان ... الأفكار الإيحابية ممكن أن يكتسبها الشخص بنفسه أم يجب التوجه لمختص -
السفيرة عزيزة - متصلة لـ نهى بعد العزيز ... الراجل هو سبب الإكتئاب في كل حاجة -
السفيرة عزيزة - خمسة أشياء لتجديد طاقتك الإيجابية -
«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري -
فرمان جديد من إيناسيو للاعبي الزمالك -
«انتفاضة وفوز تاريخي وفك نحس».. ظواهر الجولة الـ24 من الدوري -
فيديو صاعقات القلوب يثير ضجة وغضب كبير ومحللون يؤكدون أن هناك لقطة فيه تكشف عن علاقة تنظيم داعش بدولة اسلامية -
عاجل .. الحماية المدنية تكشف حقيقة انفجارات بمدن 6 أكتوبر وتؤكد مشطنا المنطقة بالكامل -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

مصرع ٥ أشخاص وإصابة ١٣ في حادث بكفر الشيخ

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حادث تصادم بين سيارتين أجرة (1)حادث تصادم بين سيارتين أجرة (1)

حادث تصادم بين سيارتين أجرةحادث تصادم بين سيارتين أجرة

حادث تصادم بين سيارتين أجرة (3)حادث تصادم بين سيارتين أجرة (3)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقي ٥ أشخاص مصرعهم، وأصيب ١٣ آخرون، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين أجرة، على طريق "كفر الشيخ - الحامول".

وكانت غرفة العمليات الرئيسية بهيئة الإسعاف بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، مدير الهيئة، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين أجرة، على طريق "كفر الشيخ - الحامول"، باتجاه قرية كفر دخميس، وأمام قرية الناصرية، ووقوع أعداد وفيات ومصابين.

وأكد عبد الله حلاوة، مسؤول الإعلام بهيئة الإسعاف بكفر الشيخ، إن الحادث أسفر عن مصرع ٥ أشخاص، وإصابة ١٣ آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام، من خلال ١٤ سيارة إسعاف، انتقلت إلى موقع الحادث.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الرقابة الإدارية: إحباط محاولة تهريب بنادق وذخيرة إلى داخل البلاد

الرقابة الإدارية: إحباط محاولة تهريب بنادق وذخيرة إلى داخل البلاد

شوقي يوافق على تطبيق مشروع "المعلمون أولًا" على مدارس التعليم الفني

شوقي يوافق على تطبيق مشروع "المعلمون أولًا" على مدارس التعليم الفني

طلاب الثانوية يؤدون امتحانات "البوكليت" التجريبية في الأحياء والجغرافيا والجبر

طلاب الثانوية يؤدون امتحانات "البوكليت" التجريبية في الأحياء والجغرافيا والجبر

لحصاد قمح المليون ونصف فدان لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي

لحصاد قمح المليون ونصف فدان لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي