مصرع ٥ أشخاص وإصابة ١٣ في حادث بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقي ٥ أشخاص مصرعهم، وأصيب ١٣ آخرون، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين أجرة، على طريق "كفر الشيخ - الحامول".

وكانت غرفة العمليات الرئيسية بهيئة الإسعاف بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، مدير الهيئة، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين أجرة، على طريق "كفر الشيخ - الحامول"، باتجاه قرية كفر دخميس، وأمام قرية الناصرية، ووقوع أعداد وفيات ومصابين.

وأكد عبد الله حلاوة، مسؤول الإعلام بهيئة الإسعاف بكفر الشيخ، إن الحادث أسفر عن مصرع ٥ أشخاص، وإصابة ١٣ آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام، من خلال ١٤ سيارة إسعاف، انتقلت إلى موقع الحادث.