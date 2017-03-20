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«نصر» تبحث مع مديرة الوكالة الفرنسية التعاون في «الصحة والنقل والطاقة»

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«نصر» تبحث مع مديرة الوكالة الفرنسية التعاون في «الصحة والنقل والطاقة» «نصر» تبحث مع مديرة الوكالة الفرنسية التعاون في «الصحة والنقل والطاقة»

التحرير

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استقبلت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، ستيفاني لافرنشي، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في القاهرة، حيث تم استعراض أوجه التعاون المشتركة والمستقبلية بين وفرنسا، وبحث المشروعات التي يمكن التعاون فيها، وفقًا لاحتياجات الشعب المصري وأولويات المصرية في الفترة الحالية.

واستهلت "نصر" اللقاء بالتأكيد على العلاقات المصرية الفرنسية القوية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، وما تتسم به تلك العلاقات من خصوصية، وتمثل أساسًا متينًا لانطلاقة نحو آفاق في مجالات التنمية للمشروعات في مختلف المجالات.

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وبحث الجانبان الترتيبات لزيارة لورانس بروتون موييه، مدير عمليات الوكالة الفرنسية للتنمية إلى مصر 27 مارس الجارى، والإعداد لتوقيع اتفاقيات على هامش هذه الزيارة في مجالات الصحة والصرف الصحي والنقل والطاقة، كما سيتم الاحتفال بمرور 10 سنوات على إنشاء مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة.

وأشادت وزيرة الاستثمار بالدور المهم الذي تقوم به الوكالة الفرنسية للتنمية، باعتبارها الذراع التمويلية للحكومة الفرنسية، فى تعزيز علاقات التعاون بين مصر وفرنسا منذ إنشاء مكتب الوكالة فى القاهرة يناير 2007، حيث ساهمت الوكالة حتى الآن فى تمويل عدد من المشروعات الهامة من أبرزها الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة (المرحلتين الثانية والثالثة) وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع الزراعة، فضلًا عن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلتين الأولى والثانية).

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التحرير

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