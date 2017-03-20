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وزير الإسكان يوجه بسرعة إنجاز المحاور المرورية في أكتوبر والتجمع

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وزير الإسكان يوجه بسرعة إنجاز المحاور المرورية في أكتوبر والتجمع وزير الإسكان يوجه بسرعة إنجاز المحاور المرورية في أكتوبر والتجمع

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شدد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة المقاولون العرب، لضغط توقيتات تنفيذ المحاور المرورية الرئيسية لمدينتي ٦ أكتوبر والقاهرة الجديدة، مطالبًا بوضع برنامج زمني للانتهاء من تنفيذ محور الواحات بطول ٢٧ كيلو متر، بتكلفة ٦٣٣ مليون جنيه.

واستعرض وزير الإسكان المحاور المرورية التي يتم تنفيذها في مدينة ٦ أكتوبر، وهي محور الواحات، وإنشاء كوبري علوي بميدان العبور، وتطوير محور دهشور الشمالي، بتكلفة ١٥٠ مليون جنيه، والذي يهدف إلى تقليل التكدس المروري القادم من مدينة ٦ أكتوبر، والمتجه إلى القاهرة عبرّ ميدان جهينة، بجانب تطوير محور دهشور من طريق " - الإسكندرية" الصحراوي، حتى طريق الواحات بتكلفة ١١٢ مليون جنيه، بخلاف ٨٨ مليون جنيه لأعمال نقل المرافق، بطول ١٢ كم.

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وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، المشرف على قطاع تنمية وتطوير المدن، بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه بالنسبة لمدينة القاهرة الجديدة، فإنه جار تنفيذ كوبري بمحور محمد نجيب وتقاطعه مع شارع التسعين الجنوبي والشمالي، بقيمة ١٦٠ مليون جنيه، وتم عقب اجتماع الوزير مباشرة، الاتفاق مع مسئولى شركة المقاولون العرب على جداول زمنية مضغوطة لسرعة الانتهاء من المشروعات، مع التزام الهيئة بسرعة صرف المستخلصات المالية للشركة، والمتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، وحل أى مشكلة تطرأ فى مواقع العمل.

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