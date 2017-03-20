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بحث إقامة أول مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الاقتصادية

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بحث إقامة أول مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الاقتصادية بحث إقامة أول مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الاقتصادية

التحرير

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بحث رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الدكتور أحمد درويش، والمهندس علاء السقطي رئيس اتحاد جمعيات مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة رغبة الاتحاد في إقامة أول مجمع للصناعات الصغيرة بالمنطقة الاقتصادية.

وأفاد بيان صادر عن المنطقة الاقتصادية، اليوم الاثنين، أن رئيس اتحاد جمعيات مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة قدم عرضًا بشأن المشروع من حيث مساحته ومصادر التمويل والجدول الزمني للتنفيذ . 

كما عرض السقطي حاجة الاتحاد إلى تخصيص 60 فدانًا لإقامة مجمع الصناعات، ويهدف إلى إنتاج ما تستورده من الخارج، من خلال توفير المكان والتمويل والماكينات وكافة الخدمات التي يحتاجها المستثمر الصغير من تسويق وجودة وصيانة داخل موقع المجمع . 

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وأشار البيان إلى أن درويش أبدى اهتمامًا بتوفير المساحة التي طلبها الاتحاد داخل نطاق المنطقة المحددة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لقوانين المنطقة الاقتصادية. 

وأكد "درويش" أن الهيئة تعطي أهمية كبيرة للمشروعات الصغيرة بمحور تنمية قناة السويس خاصة في ضوء اهتمام القيادة السياسية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة واعتبارها قاطرة التنمية، مشيرا إلى أن هناك نحو 400 فدان بالمنطقة الاقتصادية للمشروعات الصغيرة منها 197 فدانا مرفقة حاليا.

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التحرير

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