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المركزي: 19.3% تراجعًا في عائد أذون الخزانة

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المركزي: 19.3% تراجعًا في عائد أذون الخزانة المركزي: 19.3% تراجعًا في عائد أذون الخزانة

التحرير

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كشفت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري، عن تراجع عائد أذون الخزانة بنحو 73 نقطة أساس ليسجل نحو 19.3%، خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت بيانات البنك والمنشورة على موقعه الإلكتروني إلى انخفاض متوسط العائد على أذون أجل 182 يومًا 135 نقطة أساس، مسجلًا نحو 18.6%، وغطت البنوك العطاء نحو 2.3 مرة، بقيمة 13.5 مليار جنيه، عبر 228 عرضًا، فيما قبلت وزارة المالية نحو 7.4 مليار جنيه عبر 89 طلبًا.

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كما انخفض متوسط العائد على أذون أجل 364 يومًا 126 نقطة أساس، ليسجل نحو 18.5%، وقدمت البنوك سيولة بلغت 17.7 مليار جنيه، بينما ووافقت المالية على زيادة قيمة العطاء المقبولة لتصل إلى 8.8 مليار جنيه.

وأوضحت بيانات المركزي انخفاض متوسط العائد على أذون أجل 266 يومًا 66 نقطة أساس، ليبلغ نحو 19%، وعرضت البنوك نحو 13.9 مليار جنيه بواقع 221 عرضًا، فيما قبلت وزارة المالية نحو 5.250 مليار جنيه، كما تراجع متوسط العائد على أذون 91 يومًا 31 نقطة أساس، ليسجل نحو 19.8%، وغطت البنوك العطاء بنحو 1.85 مرة بقيمة 10.6 مليار جنيه من خلال 210 طلبًا، بينما قبلت المالية نحو 160 عرضًا بقيمة 5.750 مليار جنيه.

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التحرير

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