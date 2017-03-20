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أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 20 مارس

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أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 20 مارس أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 20 مارس

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استقرت صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء في البنوك نحو 18.08 جنيه، ونحو 18.18 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك "إتش إس بي سي" ليسجل سعر البيع نحو 18.35 جنيهًا، بينما سجل سعر الشراء نحو 18.16 جنيه، وسجل سعر البيع في كلا من بنك كريدي أجريكول، وبنك الإسكندرية، ومصرف أبوظبي الإسلامي نحو 18.22 جنيها، فيما سجل سعر الشراء نحو 18.12 جنيه.

وسجل سعر البيع في كلا من البنك التجارى الدولي، والبنك الأهلي اليوناني، والبنك المصري الخليجي، وبنك البركة، وبنك بلوم، وبنك إيران للتنمية، وبنك بيريوس، والمصرف المتحد، وبنك التعمير والإسكان، والبنك المصري لتنمية الصادرات نحو 18.20 جنيه، فيما سجل سعر الشراء نحو 18.10 جنيه.

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كما سجل سعر البيع فى كلا من بنك مصر إيران للتنمية، وبنك قناة السويس نحو 18.15 جنيها، بينما سجل سعر الشراء نحو 18.05 جنيه.

وثبت سعر البيع فى كلا من البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك فيصل ليسجل نحو 18.10 جنيه، فيما سجل سعر الشراء نحو 18 جنيها، وسجل سعر البيع فى البنك العربي الإفريقى نحو 18.12 جنيه، بينما سجل سعر الشراء نحو 18.02 جنيه.

وبالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى، فقد تراجع سعر اليورو الأوروبي ليسجل نحو 19.48 جنيهًا للبيع و19.31 جنيه للشراء، وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني 22.44 جنيه للبيع، ونحو 22.28 جنيه للشراء، وسجل الفرنك السويسري 18.17 جنيه للبيع و18.02 جنيه للشراء.

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التحرير

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