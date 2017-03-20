بدء اجتماع مجلس المحافظين برئاسة شريف إسماعيل

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بدأ اجتماع مجلس المحافظين برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، لمتابعة الملفات المتعلقة بتوفير السلع وضبط الأسعار ومتابعة تنفيذ للمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات.

وسيبحث الاجتماع متابعة التنسيق بين كافة الجهات المعنية عبر وضع وتنفيذ خطط التنمية المتكاملة على مستوى الجمهورية، وتطبيق مفاهيم اللامركزية وإزالة أي معوقات قد تواجه تنفيذها، إضافة إلى مناقشة تقرير وزير التربية والتعليم حول المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة والتي تتضمن التوسع في بناء المدارس الحكومية بالمحافظات.