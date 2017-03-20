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صور| أمن الشرقية يغلق 6 كافيهات وقاعتي أفراح بمدينة الزقازيق

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صور| أمن الشرقية يغلق 6 كافيهات وقاعتي أفراح بمدينة الزقازيق صور| أمن الشرقية يغلق 6 كافيهات وقاعتي أفراح بمدينة الزقازيق

التحرير

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إسلام عبد الخالق

شنت الأجهزة الأمنية بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الاثنين، حملة أمنية مكبرة على الاسواق والمحال والكافيهات؛ لضبط المخالفين للقانون.

وتمكنت الحملة من غلق 6 كافيهات وقاعتي أفراح بمدينة الزقازيق؛ وذلك لإدارتها دون ترخيص من الجهات المختصة، بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك بإشراف اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، وبرئاسة اللواء علاء الزغبى مساعد المدير للأمن العام، والعقيد صبرى الموسي مدير ادارة شرطة المرافق والقوات المرافقة. 

حرر 20 محضرا ضد منشآت مخالفة لاشتراطات أمن الحريق بالمخالفة للقانون.

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