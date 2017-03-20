التموين تحدد 3 سلع فقط على البطاقات.. وشعبة البقالة: سيحدث أزمة

التحرير

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حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو 3 سلع فقط يتم صرفها على البطاقات التموينية بداية من شهر إبريل المقبل، وذلك طبقًا للقرار الوزاري رقم 8 لسنة 2017، بتاريخ 18 مارس 2017.

وتتضمنت السلع كلًا من كيلو سكر، وكيلو أرز، وزجاجة زيت عبوة 800 جرام، وذلك لكل فرد من أفراد البطاقة.

ويتم صرف هذه السلع في حدود الدعم المقرر للفرد وهو 21 جنيهًا، وفي حالة زيادة المشتريات عن قيمة الدعم، يتم تحصيل الفرق من المواطن نقدًا، وتوريد المبيعات النقدية لفروع الجملة، ويقوم البدال التمويني في نهاية كل شهر بعمل محاسبة شهرية مع مكتب التموين.

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وبهذا القرار، فقد ألغت الوزارة ما يقرب من نحو 12 سلعة بعدد أصناف متنوعة، يصل عددها إلى 53 نوع وصنف بأحجام متفاوتة، وهى سلع، المكرونة، الشاى، اللحوم، الأسماك، الدواجن، المنظفات الشخصية، المنظفات المنزلية، التونة، النسكافيه، الأجبان، الحليب، الوجبات الجاهزة المعلبة، والتي كان يتم صرفها للمواطنين على البطاقات التموينية، وفقًا لمنظومة التموين التي أطلقها الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق في شهر إبريل عام 2014.

من جانبه قال يحيى كاسب رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة تجارة الجيزة، لـ"التحرير": إن "هذا القرار صادم للجميع، وسيحدث أزمة بين المواطنين من حاملي البطاقات التموينية، خاصة وأنهم يعتمدون بشكل تام على السلع التي تم حذفها من البطاقة، باعتبارها هامة لا يمكن الاستغناء عنها كـ"اللحوم، والدواجن"، والتي سيضطرون إلى شرائها بأسعار مرتفعة من الأسواق".

وطالب "كاسب" وزارة التموين بضرورة إعادة النظر في هذا القرار، تجنبًا لنشوب أية مشكلات مثلما حدث في القرار السابق بتخفيض عدد أرغفة الخبز المقررة.