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خطة لتأمين المستشفى العام.. بعد تكرار الاعتداء على العاملين بها

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خطة لتأمين المستشفى العام.. بعد تكرار الاعتداء على العاملين بها خطة لتأمين المستشفى العام.. بعد تكرار الاعتداء على العاملين بها

مصراوي Masrawy

مدير امن السويس مع مجلس نقابة الاطباء والنواب

السويس - حسام الدين أحمد:

استقبل اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس بمكتبه، أعضاء مجلس نقابة الأطباء الفرعية بالمحافظة وعدد من النواب بالبرلمان، والدكتورة عزيزة عبد الستار القائم بأعمال مدير مستشفى السويس العام.

جاءت الزيارة للوقوف على الأوضاع الأمنية بالمستشفى، بعد الاعتداءات المتكرره التى شهدها الأسبوع الماضي.

وناقش اللواء مصطفى شحاتة مع مجلس النقابة إجراءت التأمين للمستشفى ووضع شركة الأمن والحراسة المكلفة بالعمل هناك بعد أن اتهمها الأطباء بالتقصير.
واتفق مدير أمن السويس، والأطباء على زيادة عدد أفراد الشرطة المتواجدين داخل المستشفى، مع توفير دورية متحركة على مدار اليوم بمحيطه والتدخل إذا وقعت أي حالة اعتداء العاملين أو المنشآت.
وقرر مدير الأمن تشكيل لجنة برئاسة العميد عيد سعيد مأمور قسم شرطة السويس، تتولي وضع خطة لإحكام السيطرة على مداخل ومخارج المستشفى، مع إعادة تقييم آداء شركة الأمن المسئولة عن حمايته، ومدى آداء أفرادها بواجبهم.

وأكد مدير الأمن أنه جاري البدء في اجراءات تركيب كاميرات مراقبة بمستشفى السويس العام لضمان حسن سير العمل وتسجيل أي وقائع اعتداء على أفراد الطاقم الطبي.

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