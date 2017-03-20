الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. وتوقعات بسقوط أمطار غدًا

كتبت - مادي غيث:

قال محمود شاهين، وكيل مراكز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الاثنين، معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، بارد في أول الليل شديد البرودة في أخره، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، علي السواحل الشمالية والوجة البحري ومدن القناة.

وأضاف شاهين، أن معدل درجات الحرارة الآن أقل من الطبيعي بدرجة واحدة فقط، حيث أن المعدل الطبيعي لدرجات الحرارة هو 24 درجة مئوية وستستمر حتى يوم الأربعاء.

وأشار - في تصريحات لمصراوي - الى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، يصاحبها سقوط أمطار علي السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط في البحر الأحمر وتؤدي الي إضطراب الملاحة البحرية.

وأكد المسئول بهيئة الأرصاد، أنه من المحتمل نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة مرة أخري لأننا على أبواب فصل الربيع المعروف بتقلباته الجوية، مضيفاً أن هناك فرصة لسقوط الأمطار علي السواحل الشمالية يوم الثلاثاء القادم، وستصل الي القاهرة والوجه البحري من يوم الأربعاء حتي الجمعة.

ونصح وكيل مراكز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، بالاستمرار في إرتداء الملابس الشتوية، ومتابعة النشرات الجوية اليومية التي تصدرها الهيئة نظرًا للتقلبات الجوية، والحذر أثناء القيادة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية في الصباح الباكر لتكون الشبورة المائية.