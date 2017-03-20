أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مريم عثمان " خبيرة التنمية البشرية " ... إكتساب المهارات والتخطيط -
السفيرة عزيزة - مريم عثمان ... الأفكار الإيحابية ممكن أن يكتسبها الشخص بنفسه أم يجب التوجه لمختص -
السفيرة عزيزة - متصلة لـ نهى بعد العزيز ... الراجل هو سبب الإكتئاب في كل حاجة -
السفيرة عزيزة - خمسة أشياء لتجديد طاقتك الإيجابية -
«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري -
فرمان جديد من إيناسيو للاعبي الزمالك -
«انتفاضة وفوز تاريخي وفك نحس».. ظواهر الجولة الـ24 من الدوري -
فيديو صاعقات القلوب يثير ضجة وغضب كبير ومحللون يؤكدون أن هناك لقطة فيه تكشف عن علاقة تنظيم داعش بدولة اسلامية -
عاجل .. الحماية المدنية تكشف حقيقة انفجارات بمدن 6 أكتوبر وتؤكد مشطنا المنطقة بالكامل -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. وتوقعات بسقوط أمطار غدًا

Google+ Print
الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. وتوقعات بسقوط أمطار غدًا الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. وتوقعات بسقوط أمطار غدًا

مصراوي Masrawy

درجات الحرارة

كتبت - مادي غيث:

قال محمود شاهين، وكيل مراكز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الاثنين، معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، بارد في أول الليل شديد البرودة في أخره، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، علي السواحل الشمالية والوجة البحري ومدن القناة.

وأضاف شاهين، أن معدل درجات الحرارة الآن أقل من الطبيعي بدرجة واحدة فقط، حيث أن المعدل الطبيعي لدرجات الحرارة هو 24 درجة مئوية وستستمر حتى يوم الأربعاء.

وأشار - في تصريحات لمصراوي - الى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، يصاحبها سقوط أمطار علي السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط في البحر الأحمر وتؤدي الي إضطراب الملاحة البحرية.

وأكد المسئول بهيئة الأرصاد، أنه من المحتمل نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة مرة أخري لأننا على أبواب فصل الربيع المعروف بتقلباته الجوية، مضيفاً أن هناك فرصة لسقوط الأمطار علي السواحل الشمالية يوم الثلاثاء القادم، وستصل الي القاهرة والوجه البحري من يوم الأربعاء حتي الجمعة.

ونصح وكيل مراكز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، بالاستمرار في إرتداء الملابس الشتوية، ومتابعة النشرات الجوية اليومية التي تصدرها الهيئة نظرًا للتقلبات الجوية، والحذر أثناء القيادة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية في الصباح الباكر لتكون الشبورة المائية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الرقابة الإدارية: إحباط محاولة تهريب بنادق وذخيرة إلى داخل البلاد

الرقابة الإدارية: إحباط محاولة تهريب بنادق وذخيرة إلى داخل البلاد

شوقي يوافق على تطبيق مشروع "المعلمون أولًا" على مدارس التعليم الفني

شوقي يوافق على تطبيق مشروع "المعلمون أولًا" على مدارس التعليم الفني

طلاب الثانوية يؤدون امتحانات "البوكليت" التجريبية في الأحياء والجغرافيا والجبر

طلاب الثانوية يؤدون امتحانات "البوكليت" التجريبية في الأحياء والجغرافيا والجبر

لحصاد قمح المليون ونصف فدان لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي

لحصاد قمح المليون ونصف فدان لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي