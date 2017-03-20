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بالصور.. مستشار جمهورية ألمانيا السابق يجري جولة بشرم الشيخ

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مصراوي Masrawy

مستشار جمهورية ألمانيا السابق يجري جولة بشرم الشيخمستشار جمهورية ألمانيا السابق يجري جولة بشرم الشيخ

مستشار جمهورية ألمانيا السابق يجري جولة بشرم الشيخ (2)مستشار جمهورية ألمانيا السابق يجري جولة بشرم الشيخ (2)

مستشار جمهورية ألمانيا السابق يجري جولة بشرم الشيخ (3)مستشار جمهورية ألمانيا السابق يجري جولة بشرم الشيخ (3)

جنوب سيناء - أحمد السيد

أجرى " جير هارد شرودر" مستشار جمهورية ألمانيا السابق، ووفدًا مرافقًا له من بلده، جولة حرة سيرًا على الأقدام بمنطقة السوق التجاري القديم بمدينة شرم الشيخ، شهدا خلالها مسجد الصحابة .

واستمع "شرودر " لشرح واف من المهندس فؤاد توفيق، مصمم ومنفذ مسجد الصحابة عن كيفية تصميم المسجد وإنشائه.

وأبدى شرودر سعادته بالجولة التي أجراها وسط الجمهور الذي بادر بالتقاط الصورالتذكاريه معه.

رافق "شرودر" في جولته ، اللواء خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء ، ومجدي بيومي، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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