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بالصور.. إغلاق 6 مقاهي وقاعتي أفراح بالشرقية لإدارتهما

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مصراوي Masrawy

إغلاق 6 مقاهي وقاعتي أفراح (1)إغلاق 6 مقاهي وقاعتي أفراح (1)

إغلاق 6 مقاهي وقاعتي أفراح (2)إغلاق 6 مقاهي وقاعتي أفراح (2)

إغلاق 6 مقاهي وقاعتي أفراح (3)إغلاق 6 مقاهي وقاعتي أفراح (3)

إغلاق 6 مقاهي وقاعتي أفراح (4)إغلاق 6 مقاهي وقاعتي أفراح (4)

الشرقية – فاطمة الديب:

أغلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، 6 كافيهات وقاعتي أفراح بمدينة الزقازيق؛ وذلك لإدارتها دون ترخيص من الجهات المختصة، بالمخالفه للقانون.

جاء ذلك صباح اليوم الاثنين، من خلال حملة أمنية مكبرة، بإشراف اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، وبرئاسة اللواء علاء الزغبى مساعد المدير للامن العام والعقيد صبري الموسي، مدير ادارة شرطة المرافق والقوات المرافقة.

كما جرى تحرير 20 محضرًا ضد منشأت مخالفة لاشتراطات أمن الحريق بالمخالفة للقانون .

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