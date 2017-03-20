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محافظ القليوبية: توزيع المخابز يجري وفقًا للكثافة السكانية

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محافظ القليوبية: توزيع المخابز يجري وفقًا للكثافة السكانية محافظ القليوبية: توزيع المخابز يجري وفقًا للكثافة السكانية

مصراوي Masrawy

جانب من اللقاء

القليوبية - أسامه عبدالرحمن:

بحث اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، إعادة التوزيع العادل للمخابز على جميع المدن والأحياء والقرى والعزب والكفور التابعة لها عن طريق التخطيط الجيد خلال قاعدة بيانات الكترونية لإعداد عمل تمويني مدروس وفاعل طبقا لاحتياجات المواطنين الحقيقة وتبعا للكثافة السكانية فى جميع مناطق القليوبية.

جاء ذلك خلال عقد المحافظ اجتماعا، اليوم الإثنين، مع اللجنة العليا للمخابز بالقليوبية برئاسته وحضور اللواء فرحات السبكى السكرتير العام واجاحمد السيد وكيل وزارة بالقليوبية ومدير عام الشئون القانونية بالمحافظة.

 

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