السلفيون يدخلون معركة "اللى عنده معزة يربطها"

كتبت – سحر عزام :

أطلق سامح عبدالحميد حمودة، الداعية السلفى الذي أُقيل من حزب النور مؤخرا، مبادرة "اللي عنده بنت يحجبها" ردا على التسجيل الصوتي للمشادة التي وقعت بين أولياء أمور إحدى المدارس الخاصة لقيام تلميذ بتقبيل تلميذة في المدرسة واعتراض والدتها.

وطالب حمودة خلال حوار ببرنامج "العاشرة مساءً" المذاع على قناة "دريم" بتعميم تجربة الأزهر الشريف في الفصل بين الطلاب والطالبات وتخصيص كليات للطلاب وأخرى للبنات، لافتًا إلى إن جامعة القاهرة أصبحت في ذيل الجامعات بسبب الاختلاط - حسب سامح.

وأشار الداعية السلفى إلى إن منع الاختلاط بين الأولاد والبنات في المدارس سيدفعهم للتركيز أكثر في الدراسة، مؤكدا إن الفصل بين الجنسين ليس فقط اتجاها شرعيا -بحسب قوله- وإنما تجربة أثبتت نجاحها في عدد من الدول والمدارس الخاصة واللغات في مصر.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي تسجيلا صوتيا لولية أمر تلميذة عبر جروب لبرنامج "واتس آب" تشتكي من قيام تلميذ يدعى عبدالرحمن بتقبيل إبنتها البالغة من العمر 5 أعوام، ورد الأب بتسجيل صوتي قائلا: "اللي عنده معزة يربطها"، وتم تداول المقطع آلاف المرات وسط سخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.