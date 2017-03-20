التموين تُعلن ربط السلع على البطاقات بداية أبريل.. وارتفاع حصة الفرد لـ26.5 جنيهًا

مصراوي Masrawy

كتبت - عايدة رضوان:

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بربط السلع على البطاقات التموينية لتكون حصة الفرد (كيلو سكر، وكيلو أرز، وعبوة زيت خليط 800 مل)، اعتبارًا من بداية أبريل المقبل.

وجاء في نص المادة الثالثة من القرار أن يتم صرف السلع المقررة (السكر، والأرز، والزيت) في حدود الدعم المقرر للفرد وهو (21) جنيهًا، وفي حالة زيادة المشتريات عن قيمة الدعم يتم تحصيل الفرق من المواطنين نقدًا.

ووفقًا للمادة السالفة، ستزيد حصة الفرد على البطاقات التموينية إلى 26.5 جنيهًا عوضًا عن 21 جنيهًا، فـسعر كيلو السكر بـ 8 جنيهات، والأرز بـ 6 جنيهات ونصف، وعبوة الزيت 800 مل بـ 12 جنيهًا، مما يرفع قيمة الدعم المقدم للفرد إلى 26 جنيهًا ونصف، على أن يدفع الفرد فارق السعر ما بين الدعم المقدم والحصة المستلمة، والمقدر بـ 5 جنيهات ونصف.