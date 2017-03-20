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أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم

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أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم

التحرير

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تباينت الحديد بالأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث سجل سعر حديد عز نحو 10100 جنيه للطن، وسجل حديد العتال نحو 9100 جنيه، فيما سجل سعر حديد بشاي نحو 9605 جنيه، فيما سجل حديد شركة المراكبي نحو 9 آلاف جنيها تسليم أرض المصنع.

كما سجل سعر حديد المصريين نحو 10060 جنيهًا، وسجل سعر شركة حديد المعادي نحو 9150 جنيهًا، وسجل سعر حديد الجارحى نحو 9040 جنيه للطن.

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فيما استقرت أسعار الأسمنت بالأسواق اليوم، حيث سجل سعر طن العربية للأسمنت منتج النصر نحو 720 جنيهًا، وأسمنت التعمير 750 جنيهًا للطن، وسجلت أسعار أسمنت – بني سويف نحو 725 جنيهًا للطن، وأسمنت سيناء نحو 715 جنيهًا للطن، وسجل سعر اسمنت جنوب الوادى نحو 720 جنيهًا.

وسجل سعر القومية للأسمنت الفاخر نحو 725 جنيهًا، وأسمنت بورتلاند طرة سجل نحو 750 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان سجل أيضًا نحو 745 جنيهًا للطن.

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التحرير

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