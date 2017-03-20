16.4% ارتفاعًا في معدل الاستثمار خلال الربع الثاني من العام المالي

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كشفت مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري (أكتوبر-ديسمبر)، عن ارتفاع معدل الاستثمار بنسبة بلغت نحو 16.4%.

وأشار تقرير المؤشرات والصادر من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية خلال الربع الثاني من العام بنحو 43 مليار جنيه، ومعدل نمو بلغ نحو 44%.

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ولفت التقرير إلى تراجع نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو 5.4% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2016-2017، مقارنة بنسبة بلغت نحو 6.4% خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.

كما تراجع حجم النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، مسجلًا نحو 3.8%، في مقابل نحو 4% خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، مرجعًا ذلك إلى انخفاض مساهمة الاستهلاك، وارتفاع المساهمة السلبية لصافي الصادرات في النمو الاقتصادي، وارتفاع تكلفة الواردات الناتجين عن تحرير سعر الصرف، واستمرار تحقيق ناتج بمعدلات سلبية من قطاعات السياحة، والاستخراجات وقناة السويس.