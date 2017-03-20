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عبدالفتاح: «عندنا 10 ملايين شقة مغلقة.. وعلى الدولة التدخل للاستفادة منها»

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عبدالفتاح: «عندنا 10 ملايين شقة مغلقة.. وعلى الدولة التدخل للاستفادة منها» عبدالفتاح: «عندنا 10 ملايين شقة مغلقة.. وعلى الدولة التدخل للاستفادة منها»

التحرير

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قال الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مساء أمس الأحد، إن «الدولة أصبحت تهتم وتركز على المشروعات، ولكن هناك من الناحية الأخرى هناك تراجع واضح في السياسات رغم أن فرص النجاح متوفرة»، موضحًا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن عن أنه سينتهي من حصر المباني والمنشآت في قريبا.

وأضاف عبدالفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، أن «مصر بها 16 مليون مبنى سكني، تتضمن تلك المباني 45 مليون وحدة سكنية ومنشأة، من بينهم هناك 10 ملايين شقة مغلقة في مصر»، متسائلًا: «أومال إحنا بنبي مشروعات جديدة في الإسكان الاجتماعي ليه؟».

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وتابع: «فيه حاجة غلط في البلد دي، 10 ملايين وحدة مغلقة، وإحنا بنبنى مليون وحدة، طب الأول يجب الاستفادة من اللي موجود»، موضحًا أنه من ضمن الـ10 ملايين وحدة المغلقة، منها 5 ملايين وحدة جاهزة البناء والتشطيب، مشددًا على ضرورة الاستفادة من تلك الشقق.

وواصل: «الدولة تجيب المستأجر تقوله عاوز تأجر تقدر تدفع كام، يقول مثلًا 600 جنيه، تروح للمالك عاوز كام يقول 1000 جنيه مثلًا، الدولة بقى تدفع الفرق ويبقى المستأجر يستردهم بعد ذلك عندما تتحسن أحواله».

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التحرير

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