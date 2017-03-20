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بالفيديو.. خالد الجندي: عندنا ضحايا إهمال أكثر من شهداء الحروب

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بالفيديو.. خالد الجندي: عندنا ضحايا إهمال أكثر من شهداء الحروب بالفيديو.. خالد الجندي: عندنا ضحايا إهمال أكثر من شهداء الحروب

التحرير

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو مجلس الشئون الإسلامية، من علماء الأزهر الشريف، إن الدولة الآن تشهد شفافية كبيرة وتحمل للمسئولية، وضرب الفساد، مشيدًا بقرار اللواء علي درويش، رئيس هيئة القاهرة، بالاستقالة وإعلانه تحمل المسئولية الكاملة بشجاعة عن الإهمال فى حادث الشاب الذي توفى في حمام السباحة.

وتابع الجندي، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع علي فضائية «»: «إحنا عشنا مأساة في عهدين سابقين، وشوفنا مسرح كامل في بني سويف اتحرق باللي فيه، ومحدش اتحمل المسئولية، الشعب ضحى كتير أوي، إحنا عندنا ضحايا إهمال أكثر من شهداء الحروب.. الآن كل مسئول بيتحمل مسئولياته.. ولازم نعترف ونتحمل مسئولياتنا».
 

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التحرير

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