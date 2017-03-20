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فيديو.. مفيد شهاب: أرفض تولي أي منصب وزاري في الدولة

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فيديو.. مفيد شهاب: أرفض تولي أي منصب وزاري في الدولة فيديو.. مفيد شهاب: أرفض تولي أي منصب وزاري في الدولة

التحرير

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أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق، رفضه تولي أي منصب وزاري في الدولة خلال الفترة الحالية، ولكنه في الوقت ذاته أوضح أنه في خدمة بلاده في أي وقت، موضحًا: «سافرت على نفقة الدولة لتحصيل العلم؛ ولذلك لن أتأخر عن تلبية نداء الوطن في أي استفسارات قانونية».

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وأضاف «شهاب» خلال لقائه في برنامج «مساء دي إم سي»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على قناة «دي إم سي»: «توليت منصب الوزير 14 عامًا، منهم 7 وزيرًا للتعليم العالي و7 وزيرًا لشئون مجلس الشعب، وكنت صادقًا مع نفسي وأحترم القانون وكانت مرحلة وانتهت وسعيد بعملي في التدريس بالجامعة». 

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التحرير

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