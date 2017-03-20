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فيديو.. مصلحة الضرائب لأصحاب الأزمات الضريبية: «تعالوا نفتح صفحة جديدة»

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فيديو.. مصلحة الضرائب لأصحاب الأزمات الضريبية: «تعالوا نفتح صفحة جديدة» فيديو.. مصلحة الضرائب لأصحاب الأزمات الضريبية: «تعالوا نفتح صفحة جديدة»

التحرير

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قال عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، تجرى تسوية 450 نزاعًا ضريبيًّا بين الممولين والمصلحة بقيمة 1.5 مليار جنيه، موضحًا: «صدر قرار بتشكيل لجنة فض النزاعات والتي بدأت عملها في شهر سبتمبر الماضي».

وناشد "سامي" من خلال برنامج «هنا العاصمة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «سي بي سي» من يواجهون أزمات ضريبية بالتقدم بطلب للمصلحة لحل أي نزاع، قائلًا: «تعالى وافتح صفحة جديدة وقدم طلب وسيتم مناقشته من قبل اللجنة بحيادية شديدة، تعالى عايزين نبدأ نتعامل بشكل وطريقة جديدة»، مؤكدًا أن النزاع سيتم حله خلال ثلاثة شهور على أكثر التقدير.

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