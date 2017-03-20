أخبار عاجلة

الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
الهدف الخامس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أوهان سانيست لتصبح النتيجة 2 - 5 -
الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

تعرف على تاريخ الـ600 انتصار لمانشستر في الدوري

Google+ Print
تعرف على تاريخ الـ600 انتصار لمانشستر في الدوري تعرف على تاريخ الـ600 انتصار لمانشستر في الدوري

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ملخص 6189c780d6.jpg

كتب - محمد محروس و محمد جودة

استطاع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، تحقيق فوزًا كبيرًا، على نظيره ميدلزبره في الدوري، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ريفر سايد.

بهذا الفوز، تمكن اليونايتد من تحقيق الفوز رقم 600 في تاريخ مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ليصبح الفريق الإنجليزي الوحيد الذي يحقق هذا العدد من الانتصارات. 

وانتقل الشياطين من المركز السادس الذي لازمهم طويلا إلى المركز الخامس برصيد 52 نقطة.

في التقرير التالي نستعرض تاريخ الـ600 فوز لمانشستر يونايتد في الدوري:-


- اليكس فيرغسون.

فيرغسون

تولي الأسكتلندي، اليمس فيرغسون، مهمة تدريب فريق مانشستر يونايتد منذ عام 1986 حتى عام 2013، وتمكن من تحقيق الفوز مع الفريق في 528 مباراة. 

- ديفيد مويس

مويس

شاهد أيضا

في عام 2013، أصبح الاسكتلندي ديفيد مويس، المدير الفني لمانشستر يونايتد حتى عام 2014، وخلال هذا العام حقق مويس مع الفريق 17 فوزا. 

 - راين جيجز.

راين جيجز 

تولي الويلزي راين جيجز، مهمة تدريب الشياطين الحمر عام 2014، وذلك بعد إقالة مويس، وخلال تولي جيجز القيادة تمكن من تحقيق الفوز مرتين للكتيبة الحمراء. 

- لويس فان خال

فان-جال-582x400 

بعد انتهاء مسيرة الويلزي راين جيجز كمدرب للفريق، قررت إدارة مانشستر يةنايتد التعاقد مع الهولندي لويس فان خال، عام 2014 لتولي المهمة، ليغادر الهولندي جدران مانشستر عام 2016، محققا 39 فوزا خلال عامين. 
- جوزيه مورينيو

مورينيو

بدأ البرتغالي جوزيه مورينيو قيادة الشياطين الحمر في 27 مايو 2016، ومنذ أن تولى القيادة حتى الآن حقق "سبيشال وان" 14 فوزا مع مانشستر.  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح

جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح

25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير

25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات

السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات