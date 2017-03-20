تعرف على تاريخ الـ600 انتصار لمانشستر في الدوري

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ملخص كتب - محمد محروس و محمد جودة

استطاع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، تحقيق فوزًا كبيرًا، على نظيره ميدلزبره في الدوري، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ريفر سايد.

بهذا الفوز، تمكن اليونايتد من تحقيق الفوز رقم 600 في تاريخ مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ليصبح الفريق الإنجليزي الوحيد الذي يحقق هذا العدد من الانتصارات.

وانتقل الشياطين من المركز السادس الذي لازمهم طويلا إلى المركز الخامس برصيد 52 نقطة.

في التقرير التالي نستعرض تاريخ الـ600 فوز لمانشستر يونايتد في الدوري:-



- اليكس فيرغسون.

تولي الأسكتلندي، اليمس فيرغسون، مهمة تدريب فريق مانشستر يونايتد منذ عام 1986 حتى عام 2013، وتمكن من تحقيق الفوز مع الفريق في 528 مباراة.

- ديفيد مويس

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في عام 2013، أصبح الاسكتلندي ديفيد مويس، المدير الفني لمانشستر يونايتد حتى عام 2014، وخلال هذا العام حقق مويس مع الفريق 17 فوزا.

- راين جيجز.

تولي الويلزي راين جيجز، مهمة تدريب الشياطين الحمر عام 2014، وذلك بعد إقالة مويس، وخلال تولي جيجز القيادة تمكن من تحقيق الفوز مرتين للكتيبة الحمراء.

- لويس فان خال

بعد انتهاء مسيرة الويلزي راين جيجز كمدرب للفريق، قررت إدارة مانشستر يةنايتد التعاقد مع الهولندي لويس فان خال، عام 2014 لتولي المهمة، ليغادر الهولندي جدران مانشستر عام 2016، محققا 39 فوزا خلال عامين.

- جوزيه مورينيو

بدأ البرتغالي جوزيه مورينيو قيادة الشياطين الحمر في 27 مايو 2016، ومنذ أن تولى القيادة حتى الآن حقق "سبيشال وان" 14 فوزا مع مانشستر.