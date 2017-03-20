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فيديو| رمزي: اهتمام كوبر وارء استبعاد الشيخ ومرعي من منتخب المحليين

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فيديو| رمزي: اهتمام كوبر وارء استبعاد الشيخ ومرعي من منتخب المحليين فيديو| رمزي: اهتمام كوبر وارء استبعاد الشيخ ومرعي من منتخب المحليين

التحرير

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قال هاني رمزي، المدير الفني لمنتخب للمحليين، أن اتفق مع الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، على التنسيق حول قائمتى المنتخبين، مؤكدًا أن الأول له الأولوية.  

وأضاف «رمزي»، خلال تصريحاته بحلقة السبت، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة on sport، أن أحمد الشيخ لاعب مصر المقاصة، وعمرو مرعي، دخلا ضمن حسابات كوبر للمعسكر المقبل، لذلك تم اسبتعادهم من صفوف منتخب المحليين.

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 وأشار نجم الفراعنة السابق، أن «كوبر» طلب منه حضور مباراة منتخب المحليين أمام بنين، للتعرف أكثر على اللاعبين في صفوف الفريق.

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التحرير

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