بالفيديو.. مأساة طفلين توأم فقدا بصرهما بسبب خطأ طبي في الزقازيق

شيماء مصطفى

"يحيى وغادة" كانا مثل أي زوجين يحلمان بإنجاب مولود يضيء حياتهما حتى رزقهما الله بـ"3" توائم وكانا في غاية الفرح والسعادة إلا أنهما لم يهنئا كثيرًا بعد أن تحول حلم حياتهم إلى كابوس بسبب خطأ طبي في مستشفى خاص بحق طفليهما "يوسف ومايا" والذي على إثره فقدا بصرهما ثم النطق، فيما تدخل القدر لإنقاذ نجلتهما "ملك" مما اضطرهما للجوء للطرق القانونية لاسترداد حق طفليهما ومعاقبة المتسببين في ذلك.

وحصل الوالدان على حكم لصالح طفليهما بالتعويض وطعنت إدارة المستشفى على الحكم إلى أن قضت محكمة النقض برفض طعن إدارة المستشفى على الحكم الصادر بتعويض الأبوين مبلغا ماليا قدره 10 ملايين جنيه نتيجة الإهمال الطبي.

ووجه "يحيى محمد فتحي" 41 عاما مدير حسابات والد الطفلين، في حواره لـ"فيتو" الشكر للقضاء ووصف الحكم الأخير لمحكمة النقض بالعادل والمنصف والذي أعاد الحق لأصحابه قائلا: تحملت مع زوجتي خلال الشهور الماضية وحاربنا حتى يتم إرجاع حقوقهما.

وأبدت أم الطفلين "غادة محمد إبراهيم" 31 عاما فرحتها بحكم محكمة النقض برفض طعن المستشفى على حكم محكمة الزقازيق الابتدائية قائلة: "الحمد لله.. الحكم أعاد لو جزء ضئيل من حقوق "يوسف ومايا" وننتظر التنفيذ من الجهات المعنية دون أي عقبات وربنا يكملها على خير"، مضيفة: "أن واقعة طفليها رسالة لكل الناس أن يكونوا حذرين ومنتبهين حتى لو هيتعالجوا ويعالجوا أبنائهم في أكبر المستشفيات الخاصة لأن الإهمال في أي مكان"، مناشدة الجميع بالدعاء لهما حتى يكلل تعبهما ويكتشف علاج لهما واسترجاع بصرهما المفقود.

تعود أحداث الواقعة إلى 4 سنوات مضت عندما تقدم والد الطفلين إلى الأجهزة الأمنية ببلاغ ضد أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الزقازيق يتهمها بالتسبب في إحداث عاهة مستديمة لطفليه "يوسف ومايا" عقب إصابتهما بالعمى عقب دخول زوجته المستشفى لإجراء عملية ولادة قيصرية والتي أسفرت عن إنجابها 3 توائم وتم إدخالهم الحضانات لنقص النمو وبعد خروج الأطفال بأيام فوجئ الأبوان بفقد طفلين منهما لبصرهما.

وأكد تقرير الطب الشرعي أن المجني عليهما أصيبا بتليف وضمور في الشبكية أدى إلى فقد الإبصار بالعينين؛ نتيجة تعرضهما لنسبة أكسجين عالية داخل الحضانة وأن ماحدث لهما خطأ وإهمالا طبيا جسيما من قبل الأطباء المعالجين بالحضانات بالمستشفى، كما أن ماحدث للطفلين تسبب في عاهة مستديمة بنسبة 100%.

وقضت محكمة الزقازيق الابتدائية بتغريم مستشفى خاص بمدينة الزقازيق "10 ملايين جنيه" تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالطفل "يوسف يحيى محمد" وشقيقته "مايا" لإصابتهما بعاهة مستديمة واستأنفت إدارة المستشفى على الحكم بمحكمة المنصورة التي أيدت الحكم بالتعويض ثم قضت محكمة النقض بالقاهرة برفض الطعن المقدم وإلزام المستشفى الخاص بتنفيذ الحكم.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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