فيديو.. رئيس جامعة ينفعل على مذيعة: «في حد يكلم حد الساعة 11 بليل؟»

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أحرج رئيس جامعة «6 أكتوبر»، أحمد عطية، المذيعة إيمان الحصري، على الهواء مباشرة، بسبب إجرائها مداخلة هاتفيه معه في وقت متأخر للتعليق عن حادثة مشاجرة بالأسلحة البيضاء وقعت في حرم الجامعة وأثارت جدلاً في مصر.

وقال عطية، غاضبًا، بمجرد أن سألته المذيعة عن المشاجرة: «في حد يكلم حد الساعة 11 عشان خاطر اثنين طلبة؟»، وأشار رئيس الجامعة إلى أنه كان وحيدًا في المنزل، وأن أبنائه في الخارج.

واعتبر رئيس الجامعة، المشاجرة التي استخدم فيها السلاح الأبيض أمرًا ليس مهمًا، وقال: «في حاجات أهم من خناق الطلبة مع بعضهم».

واعتذرت إيمان الحصري، على إزعاجه، محاولة الشرح بأن تقديرات فريق عمل البرنامج لأهمية قضية الجامعة هي ما دفعتهم للاتصال به.

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واختتم عطية، المحادثته أثناء محاولة المذيعة وصف خطورة الأمر حتى يقوم باستضياح الخطوات التي ستأخذها الجامعة، بانفعال شديد، قائلًا «إنه لا يريد أن يكمل المكالمة»، ثم أغلق الهاتف مباشرة.

وكان الحرم الجامعي في جامعة «6 أكتوبر» قد شهد الأربعاء الماضي، مشاجرة بين طلاب، وبث ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر شبانا وهم يهاجمون بعضهم مستخدمين العصي والسكاكين.