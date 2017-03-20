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فيديو.. مفيد شهاب: سد النهضة يضر بالأمن القومي المصري

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فيديو.. مفيد شهاب: سد النهضة يضر بالأمن القومي المصري فيديو.. مفيد شهاب: سد النهضة يضر بالأمن القومي المصري

التحرير

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قال مفيد شهاب، وزير المجالس المحلية سابقًا، إنه أجرى دراسة قانونية بعنوان «جوانب قانونية في أزمة سد النهضة»، استعرض فيها المواصفات التي ستشيد بها إثيوبيا السد، والقوانين الدولية الخاصة بالأنهار والبحار.

وأضاف شهاب، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج «مساء دي أم سي»، المذاع على قناة «دي أم سي»، أنه خلص من الدراسة بأن السد سيكون مضرًا بالأمن القومي المصري، استنادًا إلى دراسات فنية أجراها خبراء مصريين وأجانب، مؤكدًا أن وثيقة إعلان المبادئ التي وقعت عليها ثلاث دول هم والسودان وإثيوبيا خطوة جيدة لمصر إذ تضمن حقوقها.

وذكر الوزير الأسبق، إن اللجوء إلى التحكيم الدولي أو الوساطة يعدان من الأمور الواردة إذا كانت التقارير الخاصة بالمكاتب الاستشارية تؤكد وجود ضرر على دول المصب.

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 وأوضح شهاب، أن اللجوء إلى التحكيم الدولي يتطلب موافقة جميع الأطراف الفاعلة في الأزمة، مؤكدًا إعلان المبادئ حقق مكاسب كبيرة لمصر.

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التحرير

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