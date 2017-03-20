عضو بـ«تعليم البرلمان» عن تعدي طالبات على معلمة بدمياط: الأخلاق اختفت

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علقت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على الاعتداء على معلمة اللغة الإنجليزية بالمدرسة الثانوية الفندقية بدمياط، عن طريق 3 طالبات من المدرسة الثانوية التجارية برأس البر، موضحة أنه لا يمكن أن يتخيل أحد اعتداء الطلاب على المعلمين، حيث أن المعلمة كانت تؤدي عملها على أكمل وجه ولا يوجد أي مبرر لاعتداء الطالبات عليها.

وأضافت نصر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «انفراد»، على قناة «العاصمة»، مع الإعلامي سعيد حساسين، أن الواقعة تدل على أن «هناك غياب كامل للأخلاق، وهذا شيء مؤسف للغاية، فالأخلاق اختفت بكل المقاييس، وهناك خطأ على منظومة التعليم بجانب دور الأسرة».

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واستنكرت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، فصل الـ3 طالبات لمدة 15 يوما، قائلة: «لازم نغيير المادة دي تماما، 15 يوما يعملوا إيه؟ أقل حاجة فصل سنة كاملة عشان يكون عظة، أو فصل نهائي».