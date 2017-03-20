الشوباشي يهاجم سلفي: خليتوا الست تشوف طفل «بيبوس» بنتها تعملها قضية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يرى الكاتب الصحفي، شريف الشوباشي، أن تقبيل طفل يبلغ من العمر خمسة أعوام لا يعد تحرشًا، ولا يستطيع أحد أن يسميها قبلة جنسية.

وهاجم الشوباشي، الداعية السلفي سامح عبد الحميد، خلال لقائهما مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج «العاشرة مساءً»، الذي يقدمه على قناة «دريم»، لمطالبته بفصل الفتيات عن الشباب في المدارس، وإلزام الطالبات بارتداء الحجاب.

شاهد أيضا

وتابع الكاتب الصحفي: «بقالكم 40 سنة مسيطرين على شاشات التليفزيون وعاملين لنا إرهاب وتخويف عشان منعرفش نتكلم، عملتوا مناخ إن لما الست تشوف طفل بيبوس بنتها تعمل من الموضوع قضية، فمستحيل يكون فيه غريزة جنسية عن طفل عمره 5 سنوات»، مستطردًا: «التحرش مظهرش غير لما ظهر الحجاب والنقاب».