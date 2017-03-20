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صديق ضحية «حمام السباحة»: خوفت من قفز الثقة لما صاحبي ما خرجش

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صديق ضحية «حمام السباحة»: خوفت من قفز الثقة لما صاحبي ما خرجش صديق ضحية «حمام السباحة»: خوفت من قفز الثقة لما صاحبي ما خرجش

التحرير

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قال شاب من الإسماعيلية، يدعى مصطفى عبد الحميد، إن وفاة زميله محمد بدر، في حمام السباحة باستاد القاهرة، أثناء تدربه على قفزة الثقة، لا ترجع إلى سقوط زميل له عليه أثناء التدريب.

وأضاف مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج «العاشرة مساءً»، الذي يقدمه على قناة «دريم»: «محمد هو وحد صحبي نفذوا القفزة، بس محمد مطلعش، وعندما لاحظوا عدم خروج محمد من حمام السباحة، نزل الغواصين إليه ولكنهم أكدوا عدم وجوده بالمياه، وزعموا أنه خرج، وهو ما دفع المدرب إلى استكمال تدريباته».

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وتابع: «لاحظت عدم خروج محمد فتراجعت عن خوض التدريب لشعوري بالخوف، وخاصة أنني تأكدت من عدم خروجه»، مؤكدًا أن التدريب على قفزة الثقة مجاني، لكن المشتركين يسددون رسوم اشتراك قدرها 10 جنيهات.

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التحرير

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