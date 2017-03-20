ميلنر جالب الحظ وإريكسن المبدع.. أرقام من مباريات «البريميرليج»

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شهدت مباريات اليوم في الأسبوع 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، متعة وإثارة كبيرة، بعدما افتتحها مانشستر يونايتد بالفوز بثلاثية على نظيره ميدلزبره مقابل هدف وحيد، فيما فاز توتنهام على نظيره ساوثهامبتون بهدفين لهدف.

وفي قمة الأسبوع الـ29 والتي جمعت بين ليفربول ومانشستر سيتي على ملعب الإتحاد، تعادل الفريقان في مباراة مثيرة للغاية شهدت فرصًا وفنيات رائعة من الطرفين.

في التقرير التالي نستعرض أبرز الأرقام من مباريات اليوم في البريميرليج:

- توتنهام ربح 10 مباريات متتالية على أرضه في موسم واحد من الدوري الممتاز للمرة الثانية في تاريخه، بعد 1921/22 (11 مباراة)، وهي أفضل أرقامه منذ أكتوبر 1987 (14 مباراة).

- توبي ألديرفيرالد مدافع توتنهام ارتكب غلطة أدت إلى تلقي فريقه هدف للمرة الأولى في مسيرته في الدوري الممتاز، حيث لم يرتكب اللاعب أي خطأ تسبب في هدف لفريقه من قبل.

- كريستيان إريكسن لاعب توتنهام، اشترك بـ10 أهداف في مبارياته الـ6 الأخيرة في كل البطولات (سجل 7 وصنع 3).

- من أهداف كريستيان إريكسن، الـ6 في الدوري الممتاز هذا الموسم؛ 5 سجلها بقدمه اليسرى رغم أنه يلعب باليمنى.

- ديلي أللي اشترك بـ36 هدف في 60 مباراة في الدوري الممتاز (سجل 24 وصنع 12).

800 - توتنهام أصبح خامس فريق يسجل +800 هدف على أرضه في تاريخ الدوري الممتاز، بعد:

1027) مان يونايتد

950) آرسنال

935) تشيلسي

914) ليفربول

- مانشستر يونايتد أنهى اليوم في أحد المراكز الـ5 الأولى في ترتيب الدوري الممتاز لأول مرة منذ 184 يوم (16 سبتمبر 2016).

- مانشستر يونايتد أصبح أول فريق يربح 600 مباراة في تاريخ الدوري الممتاز. وجاءت حسب الترتيب التالي:-

528 مع فيرجسون

17 مع مويس

2 مع جيجز

39 مع فان خال

14 مع مورينيو

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- خوانا ماتا لاعب مانشستر يونايتد اشترك بـ88 هدفًا بالدوري الممتاز منذ 2011/12 (سجل 45 صنع 43)، الأكثر بين لاعبي الوسط سوية مع دافيد سيلفا لاعب المان سيتي (سجل 33 صنع 55).

- مروان فيلايني لاعب الشياطين سجل الآن ضد 20 من أصل 34 فريقًا واجهه في الدوري الممتاز، كما أنهى فيلايني سلسلة من 30 مباراة دون تهديف في الدوري الممتاز.

- سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي سجل في كل مبارياته الـ5 في الدوري الممتاز على ملعب الإتحاد ضد ليفربول (5 أهداف).

- جيمس ميلنر لاعب ليفربول سجل 7 أهداف في الدوري الممتاز هذا الموسم، كلها جاءت من ركلات جزاء.

- فقط ستيفن جيرارد (10 في 2013/14) سجل ركلات جزاء مع ليفربول في موسم من الدوري الممتاز أكثر من جيمس ميلنر هذا الموسم (7).

- جيمس ميلنر لم يخسر في 47 مباراة سجل فيها في الدوري الممتاز (ربح 37 وتعادل 10)، رقم القياسي في تاريخ البطولة.

- مانشستر سيتي لم يحافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات ضد سباعي صدارة الدوري الممتاز هذا الموسم.

- فقط جيلفي سيجوردسون لاعب سوانزي سيتي (11) صنع أهداف في الدوري الممتاز هذا الموسم أكثر من كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي (10).

- ليفربول حصد 20 نقطة من 10 مباريات ضد سداسي الصدارة في الدوري الممتاز هذا الموسم، مقابل 19 فقط من 10 مباريات ضد سداسي المؤخرة.