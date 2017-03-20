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كامل زاهر: الأهلي يستحق التأهل.. وهدفنا هو تحقيق اللقب

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كامل زاهر: الأهلي يستحق التأهل.. وهدفنا هو تحقيق اللقب كامل زاهر: الأهلي يستحق التأهل.. وهدفنا هو تحقيق اللقب

التحرير

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أعرب كامل زاهر، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في جنوب إفريقيا وأمين صندوق النادي، عن سعادته بالتأهل إلى دور الـ16 في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتفوق على فريق بيدفيست الجنوب إفريقي.

وقال زاهر، إن تواجد الأهلي في دوري المجموعات على حساب بيدفيست هو أمر متوقع ومستحق؛ بسبب فارق الأسماء الكبير بين الفريقين.

وأضاف، أن بدايات أي بطولة، وخاصة في أدوار خروج المغلوب، تكون صعبة ومليئة بالمفاجآت، ولكن الأهلي استطاع أن يتخطى هذه المرحلة من البطولة.

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وأوضح زاهر أن الأهلي يجيد التفوق في دور المجموعات، مشيرًا إلى أن تغيير نظام البطولة في العام الحالي لن يؤثر على مسيرة الفريق في دوري الأبطال.

وشدد أمين صندوق الأهلي، على أن تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا، والمشاركة في كأس العالم للأندية هو هدف الأهلي في الموسم الحالي.

وكشف، أنه حرص على توجيه الشكر إلى اللاعبين والجهاز الفني للفريق الأول عقب المباراة؛ بعد الأداء الجيد الذي قدموه، واستطاعوا من خلاله التأهل إلى دوري المجموعات.

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التحرير

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