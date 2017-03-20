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فيديو.. يوسف الحسيني لـ«راغبي الهجرة»: «انشف منك ليه»

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فيديو.. يوسف الحسيني لـ«راغبي الهجرة»: «انشف منك ليه» فيديو.. يوسف الحسيني لـ«راغبي الهجرة»: «انشف منك ليه»

التحرير

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انتقد الإعلامي يوسف الحسيني، الشباب الذي يحاول جاهدًا في إيجاد طريقة أو وسيلة ليغادر البلاد إلى الخارج بحثًا عن أحوال معيشية جيدة.

وقال الحسيني، خلال برنامج «بتوقيت القاهرة»، الذي يقدمه على قناة «أون لايف»: «أنا ضد الهجرة، وكنت بهاجم أصحابي الذين يسعون إو يدعون إلى الهجرة خاج »، موجهًا حديثه إلى الساعين إلى الهجرة، بقوله: «بنكبر ونكتسب خبرات عشان بلدنا، لأن بلدنا بتاعتنا أحنا مش بتاعت حد تاني، أحنا بتوع البلاد ديه، هتفضل بحلوها ومرها بلدنا.. فمهما اشتدت الأوضاع فالكثيرين يتمسكون بالبقاء في بلادهم».

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واستطرد: «هتسيب البلد ليه، يأست.. تعبت.. زهقت.. عضمك طري للدرجة ديه.. انشف منك ليه».

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التحرير

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