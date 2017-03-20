فيديو| جهاد جريشة: لم أعتذر لجمهور الزمالك لهذا السبب

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أكد الحكم جهاد جريشة، أنه لم يكن يخشى تأثير خطأه بعدم احتساب ركلة جزاء واضحة للزمالك في مباراة مصر المقاصة، مشيرًا إلى أنه يجتهد في عمله وينتظر التوفيق من الله، وأن من يعرفونه يعلمون جيدًا حجم المجهود الكبير الذي يبذله للوصول إلى أعلى مستوى.

وأضاف «جريشة»، خلال تصريحاته لبرنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة on sport، أن جميع الحكام هدفهم الأول هو مراعاة قراراتهم وإعطاء كل فريق حقه، لكن الأقاويل في مصر كثيرة وزائدة عن الحد، معلقًا «الكلام في مصر كتير جدًا، والإعلام بيزود المشاكل بطريقة غير عادية».

وتابع الحكم الدولي، أن تفسير بعض الجماهير اعتذاره السابق للنادي الأهلي، لعدم احتسابه ركلة جزاء لصالحه، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، دفعه لعدم تكرار الأمر مع نادي الزمالك بسبب خطأ المقاصة، متمًا «زعلت على ركلة الجزاء أكتر من جماهير الزمالك، خاصة أنه يسعى لتقديم أفضل مستوى في المباريات».