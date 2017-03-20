فيديو| شادي محمد يبكي على الهواء: «الموضوع دة نقطة ضعفي»

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بكى شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، أثناء روايته تفاصيل رحيله عن النادي الأحمر، مشيرًا إلى أن لقطة إحرازه هدف في الأهلي، أثناء لعبه في صفوف النادي الإسماعيلي.

وتابع «شادي» خلال لقائه لحلقة أمس الأحد، من برنامج «حصاد الأسبوع» الذي يعرض على قناة dmc sports، أن جماهير النادي الأهلي شجعته كثيرًا قبل تلك المباراة، معلقًا «إحساس كان صعب جدًا عليا».

وأضاف قائد القلعة الحمراء السابق، «إنت مش متخيل النادي الأهلي بالنسبالي إيه، الموضوع ده بالذات هو نقطة ضعفي في حياتي، حد من أسرة بسيطة النادي جابله عربية وخلاه يعيش كويس».

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واستكمل، أن التاريخ الذي حققه مع النادي الأهلي، كان أقل ما يقدم له حينما ترك الفريق، اقامة حفل «شاى» تقديرًا لما قدمه.